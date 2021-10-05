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Названа главная проблема в борьбе с опасными вирусами

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названа главная проблема в борьбе с опасными вирусами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Умалчивание и сокрытие информации о возникновении и распространении опасных вирусов ведет к катастрофическим последствиям и мешает оперативной и эффективной борьбе с инфекцией. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании по разработке, исследованию и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

— Нужно сделать все, чтобы такое замалчивание, которое, возможно, имело место в данном случае (в ситуации с пандемией коронавируса — прим. «ВМ»), больше не повторялось. Оно, как мы видим, приводит просто к катастрофическим последствиям. Нужно сделать так, чтобы была степень доверия, чтобы страны моментально друг с другом делились наиболее существенной информацией, — сказал эксперт.

По его словам, для борьбы с возможными пандемиями в будущем необходимо создание единого механизма, который должен включать систему постоянного мониторинга и раннего предупреждения пандемии в проблемных зонах. Также важно разработать и принять регламент экстренных мер противодействия на ранних стадиях вспышкам инфекционного процесса: за часы — блокирование, купирование и реакция на них.

При этом в борьбе с опасными вирусами поможет и развитие информационных технологий. Немаловажную роль сыграет и создание сети международных лабораторий, которые в быстром режиме получали бы первые образцы патогена для разработки своих тест-систем.

Крючков добавил, что для противостояния опасным вирусам потребуется и создание специальных сотрудничающих центров, которые занимались бы вакцинами и методами лечения. Собеседник издания также подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо разработать мировой механизм регулирования биолабораторий высокой степени защиты — закрытых. Так как такие лаборатории сегодня не подпадают под общий контроль.

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