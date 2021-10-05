«Комфортная кабала»: эксперты объяснили, как правильно выбрать автокредит

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Во время получения автокредита нужно внимательно читать договор. Это поможет избежать навязывания дополнительных услуг, которые значительно повысят выплаты по кредиту. Также нужно выбирать кредитную программу, которая допускает досрочное погашение. Об этом автоэксперты рассказали «Вечерней Москве».

По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, нередко автосалоны не хотят продавать автомобиль без кредита.

— Дилеры зачастую навязывают кредит или увеличивают наценку. При этом банки любят скрывать дополнительные расходы: например, включают в договор страхование жизни, но заранее об этом не говорят. Человек об этом узнает только после подписания договора, поэтому его нужно внимательно читать, — отметил специалист.

С мнением Гудкова согласен автоэксперт Кирилл Бревдо. Он подчеркнул, что особенно важно прочитать то, что написано мелким шрифтом: именно там могут быть скрыты дополнительные платежи, которые придется платить банку.

По возможности лучше брать кредит с большой долей первоначального взноса, отметил Гудков.

— Кредит — это кабала, и, конечно, в любом случае будет переплата. Но чем меньше его сумма, тем меньше будут в итоге и переплаты, — объяснил автоэксперт.

По словам Бревдо, первоначальный взнос для получения кредита нужен практически всегда. Предложений без этого взноса практически нет, и все они очень невыгодные, подчеркнул собеседник «ВМ».

Также при подписании договора важно убедиться, что кредит можно будет выплатить досрочно, заметил Бревдо.

— Кредит должен быть таким, чтобы его можно было выплатить раньше срока. Допустим, у вас есть вся сумма за автомобиль, но вас принуждают взять кредит, чтобы предоставить скидку. Можно будет погасить его через какой-то минимальный срок, совсем немного потеряв на процентах. В этом случае будет минимально комфортная и не очень долгая кабала, — заключил автоэксперт.