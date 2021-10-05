IT-специалист рассказал, кто и зачем ворует чужие фото из соцсетей

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Неизвестные создают странички-клоны в социальных сетях других людей и используют их фотографии, выдавая снимки за свои, чаще всего с целью мошенничества. При этом используют нарушители не только фото, но и дополнительную информацию профиля-донора. Об этом в беседе с Вечерней Москвой рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

— Сегодня далеко не все еще владеют технологиями дипфейка и генерации виртуальных личностей. Поэтому люди зачастую пользуются личностями других граждан, особенно привлекательных. Чаще всего чужие личности используют в рамках мошеннических кампаний: для целевого выхода на друзей и знакомых жертвы и вымогательства от ее имени денег. Обычно мошенники заполняют профиль в соцсети не только фотографиями, но и какой-то дополнительной информацией. Так они создают видимость того, что профиль «живой» и с этим человеком можно общаться, — рассказал эксперт.

Однако на самом деле мошенник от лица человека, чьи данные и фотографии он использует, может предлагать коммерческие услуги или привлекать друзей жертвы и других людей к опасным схемам мошенничества.

— Например, часто злоумышленники просят заплатить какой-то налог — якобы с тех денег, которые вы получите в результате прохождения опроса или заполнения анкет на фейковой странице. На сайтах знакомств мошенники от лица девушек выпрашивают деньги у иностранцев и российских граждан взамен на якобы личные фотографии, шантажируют их. Бывают случаи, когда мошенники от лица девушки знакомятся с другими девушками, вступают в дружеские отношения, а затем предлагают совместно раздеться на камеру. Эти истории заканчиваются шантажом с вымогательством, — заключил Бедеров.