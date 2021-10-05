Компания Microsoft выпустила Windows 11 для некоторых устройств

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Компания Microsoft выпустила Windows 11, разрешив обновление для части устройств. Для других устройств, внедрение обновленной операционной системы будет «постепенным».

— Если вы недавно приобрели устройство с Windows 10, это значит, что вы можете обновить (ОС) до Windows 11 прямо сейчас, — говорится в сообщении на портале Verge.

Отмечается, что Microsof рассчитывает к середине 2022 года обновить до Windows 11 все устройства.

Новая версия операционной системы Windows 11 была представлена в конце июня 2021 года. Обновленная ОС выполнена в новом дизайне, новое место на экране и новый вид обрело стартовое меню «Пуск».

— Новая операционная система будет радовать пользователей не только «большей быстротой», но и более детальным цветовым решением, которое призвано дать пользователям «ощущение полного покоя», — сказал представитель компании Панос Понай.

Изменения коснулись и Microsoft Store. Его дизайн и система поиска обновились. Компания заявляла, что «с нетерпением ждет» продолжения работы по внедрению приложений Android в Windows и Microsoft Store.