Внеплановая проверка газового оборудования стартовала в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Москве началась внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования, чтобы повысить безопасность при использовании газа в быту.

Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для жителей столицы проводят инструктаж и выдают памятки по безопасному использованию газа в быту. Незначительные нарушения незамедлительно устраняют.

В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях, добавили в пресс-службе.

Дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО «Мосгаз» и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

В Комплексе городского хозяйства просят москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах.