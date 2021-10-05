Диетолог Гинзбург назвал главную опасность копченых сыров
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Регулярное употребление копченых сыров может привести к различным заболеваниям, в частности к сахарному диабету или гипертонии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, в копченых сырах содержится большое количество ароматизаторов.
— Сейчас в так называемые копченые сыры добавляют ароматизаторы, например, имитирующие запах копчения или дыма, — рассказал эксперт.
Он отметил, что в копченые сыры часто добавляют глутамат натрия и другие усилители вкуса.
Копченые сыры плохо влияют на желудок, предупредил Гинзбург.
— Доказано, что копченые сыры раздражают желудок, возможно обострение язвы. Если есть их регулярно, микрофлора хорошей не будет, — отметил собеседник «ВМ».
Нарушение микрофлоры может привести к различным заболеваниям — например, к гипертонии или сахарному диабету, заключил Гинзбург.