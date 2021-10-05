Выставка «Миры гравюры на металле» откроется в Третьяковской галерее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Миры гравюры на металле». Экспозиция посвящена разделу так называемой глубокой печати и рассказывает об известных произведениях из собрания галереи и впервые экспонируемых листах.

Посетители увидят все многообразие художественных возможностей гравюры на металле и ее эволюцию. Работы Л. Бунина, Ф. И. Иордана, И. Ф. Зубова, Н. И. Уткина, И. И. Шишкина, Г. И. Скородумова, И. П. Пожалостина, произведения художников Е. С. Кругликовой, А. И. Кравченко, И. И. Нивинского, Е. С. Тейса,М. А. Доброва, О. А. Кудряшова, Л. Е. Кропивницкого, Д. П. Плавинского, А. П. Суворова расскажут зрителям о самых интересных нюансах в истории гравюры.

Представлена также печатная графика зарубежных авторов С. А. Больсверта, Г. Ф. Шмидт, П. Древе,Ж. Калло, Л. Боннэ и российских граверов И. А. Соколова, С. Ф. Галактионова, А. А. Пищалкина, В. А. Серова.

В гравюре на металле больше технических разновидностей, чем в любой другой графической технике. Нанесение на металлическую доску изображения может осуществляться исключительно механически, при помощи металлических инструментов или с участием химического травления — офортом.

Выставка открыта с 8 октября по 15 мая 2022 года, сообщается на сайте галереи.