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Восточная музыка и хиты Синатры: ВДНХ пригласила на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Восточная музыка и хиты Синатры: ВДНХ пригласила на концерты
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с14Карта всех событий

Главная выставка страны с 6 по 10 октября приглашает горожан на концерты в павильоне Азербайджанской Республики и ДК ВДНХ. Зрители услышат произведения современных композиторов, хиты Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро, Мишеля Леграна, восточную музыку.

Старт музыкальному марафону даст концерт джазовой группы Diamond Black. Слушателям представят хиты Мэрилин Монро, Фрэнка Синатры, Sting.

В среду, 7 октября, в оранжерее выступит джазовый певец Алекс Абра. Он исполнит хиты Мишеля Леграна, Дина Мартина, Хулио Иглесиаса. А на следующий день здесь же пройдет концерт Imperialis Orchestra. Музыканты представят публике хиты Enigma и Enya.

В субботу, 9 октября, в доме культуры выставки в исполнении виртуозов из оркестров России и Европы Simple Music Ensemble прозвучат произведения композитора Макса Рихтера. А в оранжерее прозвучат шедевры итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении Simple Music Ensemble. В афише — Run, Fly, Writing Poems, Elements, Andare.

Завершит концерты недели 10 октября этнопроект Ensemble Suffiks. Коллектив исполнит экзотические мелодии и древние восточные суфийские ритмы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

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