Народный календарь. Чего нельзя делать 9 октября, в день Иоанна Богослова

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В эту дату Православная церковь почитает память евангелиста и одного из двенадцати апостолов, единственного из них, умершего своей смертью, — Иоанна Богослова. Поэтому 9 октября нельзя отказыватьв помощи нуждающимся.

Запрещено убирать в доме. Считается, что вместе с мусором хозяева могут «вымести» достаток и потерять здоровье.

Нельзя пить спиртное и предаваться веселью. А еще наши предки верили, что тех, кто сквернословит в этот день, ждет большая полоса неудач.

Не принято было в ночь на 9 октября менять постельное белье. В народе полагали: кто не соблюдал эту традицию, мог надолго лишиться сна или мучился бы из-за кошмаров.

Приметы погоды

Если в этот день идет дождь, то еще на протяжении трех недель будет дождливая погода.

Если в этот день выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).

Дождь со снегом 9 октября предвещают, что в январе будут три сильные оттепели.

Праздники

Всемирный день почты

Всемирный день почты — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14-го конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) — в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

Каждый год мероприятия (тематические выставки раритетных и редких марок и открыток, конкурсы рисунков почтовой марки, различные просветительские акции, дни открытых дверей, конференции и практикумы, спортивные и развлекательные мероприятия), проводимые в рамках этого дня, посвящены определенной теме. Почтовые ведомства многих стран пользуются этой возможностью для внедрения или продвижения новых почтовых продуктов и услуг. А некоторые почтовые ведомства также пользуются случаем и проводят в этот день церемонии награждения своих наиболее отличившихся сотрудников.

День астрономии

День астрономии отмечается два раза в год (весной и осенью) всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи к 1-й четверти Луны или перед ней. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии.

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая лига, Тихоокеанское астрономическое общество, Королевское астрономическое общество Канады, Международный союз планетариев, Американское астрономическое общество.

День образования специальной пожарной охраны МЧС России

Есть в составе пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Эти подразделения объединены в специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения правительства 9 октября вышел приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входили организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Таким образом, история специальной пожарной охраны МЧС РФ ведет свое начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

День российской гомеопатии

«Подобное лечится подобным» — многим известно это выражение, которое и легло в основу такого способа терапии, как гомеопатия. Современная медицина с сомнением относится к подобного рода методам, утверждая о недостаточной экспертизе большого количества гомеопатических препаратов, о противоречии их науке и приравнивая данные средства к плацебо. Однако с каждым годом все больше людей прибегает к этим лекарствам.

В 2004 году во время проведения 2-го Российского гомеопатического съезда было принято решение о ежегодном праздновании Дня российской гомеопатии во вторую субботу октября. Его утвердили на заседании экспертного совета по гомеопатии при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. В 2021 году мероприятия проходят 9 октября.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 9 октября, в день Иоанна Богослова

События

Совершено первое восхождение на Арарат

По верованиям местного населения (курдов, татар, персов, армян и турок), даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным.

9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5156 метров) западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России.

Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России.

Завершилось контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ

Контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны — второй этап сражения, длившийся с 1 января по 9 октября 1943 года, между немецко-румыно-итальянскими силами и советскими войсками. Бои шли за важнейший регион, обеспечивавший Советский Союз зерновыми, нефтью и природным газом.

Успехи Советского Союза в Битве за Кавказ можно считать одним из важнейших этапов всей войны. Однако замысел операции советского командования заключался в том, чтобы согласованными ударами войск Южного и Закавказского фронтов с северо-востока, юга и юго-запада разгромить главные силы группы армий «А», не допустив ее отхода с Северного Кавказа.

Родились

1796-й — Сергей Муравьев-Апостол (казнен в 1826-м), русский офицер, декабрист.

1874-й — Николай Рерих (умер в 1947-м), русский художник, философ, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель.

1926-й — Евгений Евстигнеев (умер в 1992-м), актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.

1966-й — Дэвид Кэмерон, британский политик, лидер Консервативной партии (2005–2016 годы), 75-й премьер-министр Великобритании (2010–2016 годы).

1977-й — Егор Бероев, российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель.

Именины отмечают: Тихон, Владимир, Николай, Александр, Иван, Дмитрий, Афанасий.