Стартовал сезон Клуба учителей

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

7 октября открылся новый сезон Клуба учителей газеты «Вечерняя Москва». Его участники сразились в интеллектуальной игре «Вокруг слова».

Учителей разделили на пять команд, но соперничества как такового не было. Они с удовольствием радуются за коллег, когда те отвечают правильно на самые непростые вопросы.

— Игровые формы обучения интересны не только детям, но и взрослым. А еще педагоги здесь могут попробовать то, на что не всегда хватает времени в рамках урока, — отметил методист Городского методического центра Виктор Федоров.

С ним согласна начальник управления координации внешних связей Московского центра качества образования, учитель английского языка Алиса Динцис.

— Игровой формат — тренд образования. И в рамках Клуба учителей можно его опробовать. Интересно проверить свои знания и пообщаться с коллегами, — сказала она.

Алиса Динцис отметила, что к игре она специально не готовилась, но не переживает, что может что-то не знать. Этому она учит и своих подопечных — не стыдно спросить и уточнить у педагога.

С прошедшим Днем учителя присутствующих поздравила первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова, а ученики и выпускники поздравили педагогов творческими номерами.