Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стартовал сезон Клуба учителей

Юлия Панова

Общество
Стартовал сезон Клуба учителей
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

7 октября открылся новый сезон Клуба учителей газеты «Вечерняя Москва». Его участники сразились в интеллектуальной игре «Вокруг слова».

Учителей разделили на пять команд, но соперничества как такового не было. Они с удовольствием радуются за коллег, когда те отвечают правильно на самые непростые вопросы.

— Игровые формы обучения интересны не только детям, но и взрослым. А еще педагоги здесь могут попробовать то, на что не всегда хватает времени в рамках урока, — отметил методист Городского методического центра Виктор Федоров.

С ним согласна начальник управления координации внешних связей Московского центра качества образования, учитель английского языка Алиса Динцис.

— Игровой формат — тренд образования. И в рамках Клуба учителей можно его опробовать. Интересно проверить свои знания и пообщаться с коллегами, — сказала она.

Алиса Динцис отметила, что к игре она специально не готовилась, но не переживает, что может что-то не знать. Этому она учит и своих подопечных — не стыдно спросить и уточнить у педагога.

С прошедшим Днем учителя присутствующих поздравила первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова, а ученики и выпускники поздравили педагогов творческими номерами.

Клуб учителей «ВМ»Учителя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте