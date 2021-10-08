Сенатор прокомментировал новый призыв США к санкциям против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола о необходимости введения новых санкционных мер в отношении России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе. Сенатор отметил, что подобная политика не вызывает уважения.

Джабаров отметил, что американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где тариф выше, хотя до этого обещали европейским странам предоставить замену российского газа.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона выполняет все обязательства по поставкам газа.

— Более того, президент заявил, что мы даже Украине будем поставлять, хотя нам сейчас это невыгодно, в соответствии с договорами. Мы ни одно свое обязательство не нарушили, — заявил Джабаров в комментарии RT.

В среду, 6 октября, президент России Владимир Путин одобрил инициативу увеличить предложение газа на рынке из-за роста цен на энергоносители в Европе.