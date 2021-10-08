ВДНХ пригласила отметить Всероссийский день чтения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Главная выставка страны 9 октября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Всероссийского дня чтения.

Программа начнется в центре «Слово» с тематических экскурсий «Что читали наши предки. Русь читающая». Участники узнают о том, в каких жанрах писались первые древнерусские литературные произведения, что такое летопись и где она впервые появилась, кто был ее автором, о преемственности традиций «житийной» литературы в христианской культуре и о том, какие книги стали популярны и востребованы при Петре I.

На лекции основателя центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николая Буцких слушатели узнают, как учились читать в Древней Руси, и смогут самостоятельно прочитать стихи из лицевого букваря XVII века.

В центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция «Книги о космосе», где речь пойдет о художественных рассказах основоположника космонавтики Константина Циолковского, произведениях писателей-фантастов, книге Жюля Верна о путешествии на Луну.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Также 9 октября на ВДНХ пройдет акция «Ночь московского спорта». На площади Промышленности вечером стартует световой заезд. Основное требование для участников — наличие световых приборов или светоотражающих элементов на транспортном средстве или одежде участника. А на специально оборудованной площадке можно будет сдать нормативы ГТО по отжиманию, бегу, подтягиваниям и другим дисциплинам.