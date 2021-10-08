Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Переселение по программе реновации идет в 60 районах столицы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Переселение по программе реновации идет в 60 районах столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Переселение горожан в рамках программы реновации жилищного фонда в настоящий момент проходит в 60 районах Москвы. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что заселение объектов по реновации проходит во всех административных округах города.

— Расселение жителей старых домов по реновации идет в 60 районах и во всех административных округах города. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что около 55 тысяч москвичей начали переселение с момента старта программы. Также в течение 2021 года планируется переселить 30 тысяч горожан.

— В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров, — пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее глава ведомства сообщил, что в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы передали под заселение новостройку на Шереметьевской улице. Таким образом, это уже двадцатый сданный дом по программе реновации в округе.

Читайте также:
РеновацияАндрей БочкаревСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте