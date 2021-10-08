Андрей Бочкарев: Переселение по программе реновации идет в 60 районах столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Переселение горожан в рамках программы реновации жилищного фонда в настоящий момент проходит в 60 районах Москвы. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что заселение объектов по реновации проходит во всех административных округах города.

— Расселение жителей старых домов по реновации идет в 60 районах и во всех административных округах города. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что около 55 тысяч москвичей начали переселение с момента старта программы. Также в течение 2021 года планируется переселить 30 тысяч горожан.

— В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров, — пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее глава ведомства сообщил, что в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы передали под заселение новостройку на Шереметьевской улице. Таким образом, это уже двадцатый сданный дом по программе реновации в округе.