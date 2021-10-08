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Песков: Надеемся на скорый результат переговоров с ЕС о признании ковид-сетификатов

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Песков: Надеемся на скорый результат переговоров с ЕС о признании ковид-сетификатов
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле выражают надежду на оперативный результат переговоров с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат. Это главное, — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы разморозить отношения с ЕС. Тем не менее РФ с трудом воспринимает «биполярные» заявления со стороны Европы в свой адрес.

— Мы не были инициатором свертывания работы. И мы заинтересованы в размораживании. Считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения. Мы хотим возродить наши отношения с Брюсселем и в этом заинтересованы, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого стало известно, что ЕС обращался в Министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания препаратов от новой коронавирусной инфекции. По словам посла ЕС Эдерера, Минздрав РФ якобы так и не подготовил соответствующие документы.

В Минздраве РФ в свою очередь отметили, что российская сторона не только отправила документы, но и получила от Европы подтверждение об их прибытии.

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