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Шлагбаумы появятся во дворах жилых домов на юге столицы до конца 2021 года

Виктория Сикерина

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Шлагбаумы появятся во дворах жилых домов на юге столицы до конца 2021 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты установят шлагбаумы в 21 дворе в Южном административном округе (ЮАО) Москвы до конца текущего года. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что установку произведут за счет средств городского бюджета.

Так, в московских районах Даниловский, Донской, Нагорный, Зябликово, Чертаново, Центральный Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Царицыно рабочие установят шлагбаумы.

В департаменте уточнили, что более 50 процентов работ уже завершили.

— Шлагбаумы ограждают дворы от посторонних машин: они делают двор безопаснее, а воздух рядом с домами — чище. Кроме того, в огороженных дворах проще найти свободные парковочные места, — заключили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В среду, 6 октября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что москвичи, получившие квартиру по программе реновации, имеют возможность купить собственное место на парковке со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости. В столичный фонд реновации жилой застройки поступило уже 333 заявки.

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