Москвичам рассказали, как долго в столице продлится солнечная погода

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Солнечная погода продлится в Москве до середины следующей недели. Уже со среды в столицу могут прийти небольшие дожди, а также похолодание до плюс 7 градусов. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная — ниже, — сообщила синоптик.

По ее словам, средняя температура воздуха приблизится к климатической норме как в начале недели, так и в конце.

Позднякова добавила, что в начале предстоящей недели ожидаются достаточно холодные ночи. Температура воздуха будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Далее погода ночью будет становиться теплее. Воздух начнет прогреваться до плюс 6 градусов.

Днем столбики термометров будут достигать показателей в 11-12 градусов тепла. В конце недели слегка похолодает — до плюс 7-9 градусов, передает РИА Новости.

В предстоящие выходные москвичей ожидает малооблачная и солнечная погода с температурой воздуха до плюс 13 градусов. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха днем 9 и 10 октября будет подниматься до 12–13 градусов. Ночью похолодает до 0 — плюс 2 градусов. Эксперт отметил, что не исключает заморозков. В ночное время температура может упасть до минус 2 градусов.