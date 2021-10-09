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Врет — и глазом не моргнет: в России разработан прибор для выявления лжи по голосу

Виктория Храменкова

Технологии
Врет — и глазом не моргнет: в России разработан прибор для выявления лжи по голосу
Фото: Детектор лжи, 1997 год

В России разработали систему распознавания лжи по звучанию голоса. Данный прибор не имеет аналогов в мире.

Акустические параметры речи оцениваются компьютерными алгоритмами, а затем данные сравниваются и выносится решение: можно ли доверять сказанному.

Система называется RiskControl. Ее действие основывается на теории о том, что у человека, который говорит неправду, возникает большой или не очень стресс. Признаки такого состояния фиксируются различными приборами. Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы системы уверяют, что разработка поможет с точностью распознать признаки обмана, однако в ее успех верят еще далеко не все.

К таким новшествам следует относиться осторожно, полагают специалисты. Расшифровывать все полученные данные пока что трудно, поскольку нет доказательств, что система никогда не ошибается.

В сентябре клинический психолог Ирина Прокопьева подняла тему правды и лжи и объяснила, какой человек всегда сохраняет принципиальную честность. По ее словам, не со всеми людьми можно быть предельно честными.

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