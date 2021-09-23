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Психолог объяснила, почему люди врут

Виктория Сикерина

Общество
Психолог объяснила, почему люди врут
Фото: Pexels

Клинический психолог Ирина Прокопьева подняла тему правды и лжи и объяснила, какой человек всегда сохраняет принципиальную честность.

Врач пояснила, что не со всеми людьми можно быть предельно честными. Такое качество часто делает человека асоциальным из-за прямоты, ведь далеко не все способны терпеть такое отношение. Однако в этом плане люди должны самостоятельно выстраивать внутренние фильтры к себе и к обществу, убеждена специалист.

— Нужно иметь внутренний компас, где, когда, с кем и насколько нужно быть откровенным, — подчеркнула Ирина Прокопьева.

Также она добавила, что человек, который не врет себе, мало делает это и по отношению к окружающим. При этом в психологии существуют четыре направления лжи. В первом случае человек врут других о других, во втором — другим о себе, в третьем — себе о других и в четвертом — себе о себе.

По словам Ирины Прокопьевой, именно ложь самому себе и порождает ложь к другим людям.

— Почему мы врем? Потому что мы боимся. Основа лжи — это страх быть непринятым и отвергнутым, — заключила психолог в беседе с «Радио 1».

Также Ирина Прокопьева рассказала, как правильно вести себя во время общения с эгоистами. Эксперт объяснила особенности психологии таких людей.

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