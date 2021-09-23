Клинический психолог объяснила, как правильно себя вести с эгоистичными людьми

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Клинический психолог Ирина Прокопьева рассказала, как правильно вести себя во время общения с эгоистами. Эксперт объяснила особенности психологии таких людей.

Врач отметила, что эгоизм — это склонность человека заниматься исключительно своими интересами и удовлетворять только свои потребности, не заботясь о потребностях окружающих. Однако такое поведение устраивает далеко не всех.

При этом специалист заявила, что если человек ведет себя эгоистично дома, то так он будет проявлять себя и в других сферах жизни: на работе, при общении с друзьями или незнакомыми людьми.

— Но справедливости ради, эгоист умеет маскироваться. Если на работе важно показать себя в выгодном свете, то коллеги не так быстро заметят такую особенность. Но это все равно скрыть невозможно. Рано или поздно все это увидят, — пояснила психолог.

Также она подчеркнула, что существует глобальная разница между эгоизмом и любовью к себе. Последнее проявляется в желании человека удовлетворить свои потребности самостоятельно, а не за счет других людей.

Справиться с эгоистом на работе проще, чем в семье, пояснила эксперт. Здесь будет работать чувство эмоциональной привязанности и вины. Лучший способ борьбы с таким характером — это держать границы и заставить человека встать на место других.

— Нужно открыто говорить: «Попробуй поставить себя на наше место», — заключила Ирина Прокопьева в беседе с «Радио 1».

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