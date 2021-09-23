Психолог назвала семь фраз, которые нельзя говорить детям

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова дала рекомендации родителям по взаимодействию с детьми. Она назвала семь фраз, использование которых при разговоре с детьми может повлечь за собой негативные последствия.

— Самая первая фраза — «Давай я сделаю или помогу». Ребенку внушается, что у него что-то не получается, а мама знает лучше и сделает это быстрее. Это происходит повсеместно. Мама пытается правильнее надеть куртку, сделать задание, поднять упавшее яблоко. Она внедряется в то, что делает ребенок, дает ему понять, что у него это не получается, и делает это за него. Что мы получаем: у ребенка формируется чувство неполноценности, то есть выученная беспомощность. В дальнейшем формируется зависимый тип личности, ребенок «инвалидизируется» и становится маменькиным «придатком». Это может трансформироваться в зависимости: алкоголизм, наркомания, шопоголизм и другие виды, — рассказывает Вероника Степанова в новом видео на своем YouTube-канале.

Вторая фраза, по мнению психолога, — «Посмотри, на кого ты похож!». Вариаций этой фразы много, когда родитель это говорит с пренебрежением. Нужно фильтровать не только то, что вы говорите, но и как: тон речи, темп, взгляд. Из-за этого в дальнейшем человек не сможет сходить в общественное место и поесть, он будет неуверен в себе, ему будет казаться, что с ним что-то не так.

— Следующая фраза — «Не расстраивайся, не плачь». Это запрет на эмоцию, он встречается и среди взрослых повсеместно. Это возникает на уровне рефлекса. Но эта фраза работает ровно наоборот: человеку кажется, что его не услышали, его не поняли, ему не дали выразить свою эмоцию, ему не дали отреагировать. Если ребенок хочет плакать, пусть поплачет. Мама чувствует его боль, разделяет и понимает ее. Это не говорит о том, что нужно что-то сказать. Нужно просто быть рядом, быть открытым и готовым выслушать, — объясняет эксперт.

В этот же пункт психолог относит фразы «Не ори» и «Закрой рот», которые тоже запрещают ребенку выражать эмоции.

Также не следует обвинять малыша в том, что что-то делается ради него. Когда он вырастет, проводить время с таким родителем не захочет, потому что он будет ассоциироваться с чувством вины.

Кроме этого, не следует говорить: «Я уйду, а ты останешься». Такие фразы родители используют тогда, когда ребенок делает что-то неприятное, просит что-то купить или не хочет уходить с игровой площадки домой.

— Родитель — это все для ребенка. И когда он говорит: «Меня не будет» — он его фрустрирует, оставляет его в тревоге и лишает основы под ногами. Что внушается? Ты один, ты никому не нужен, будешь брошен, тебя заберут в полицию, ты останешься один, и я к тебе никогда не вернусь. Это глобализируется в голове ребенка, — объясняет Степанова.

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