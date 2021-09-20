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Психолог объяснила, как справляться с синдромом отличника

Анна Михалюк

Общество
Психолог объяснила, как справляться с синдромом отличника
Фото: Вечерняя Москва

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, что делать, если вы обнаружили у себя синдром отличника.

Она отмечает, что перфекционизм не всегда усложняет жизнь. Зачастую благодаря своему максимализму люди достигают реальных высот. К примеру, звезды шоу-бизнеса.

— Недовольство собой вывело их на звездный олимп. Только благодаря бесконечному самобичеванию они достигли таких высот. Если бы этого качества у них не было, если бы они были принимающими себя людьми, таких высот они бы не достигли. Другое дело, счастливы ли эти люди? — говорит Степанова в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вместе с тем перфекционист может постоянно откладывать реализацию своей идеи, считая условия выполнения неидеальными, и тогда синдром отличницы приведет не к успеху, а к краху.

— Есть и те, кого максимализм «сожрал». Много, к примеру, охранников — мальчиков, которые окончили физматы, но по какой-то причине им показалось, что это трудно, нужно делать все максимально эффективно. И в результате не стали делать вообще. Стоит помнить, что большинство перфекционистов — неудачники. И если вы перфекционист, задайте себе вопрос: он мне вредит или помогает? — рекомендует эксперт.

В основе синдрома отличника лежит мысль: «Нет права на ошибку». Получить такой синдром можно двумя путями. Первый — врожденный, второй — приобретенный в результате общения с родителями. По словам психолога, к перфекционизму может привести обесценивающее воспитание, где нет ни хорошо, ни плохо. Все победы воспринимаются как должное.

— Если вы минусуете от своего перфекционизма, запишите фразу: «Сделанное лучше идеального». Ваши ошибки простительны. Далее нужно понять, что вы имеете право на ошибку. Не фокусируйтесь на ней. Дайте себе месяц делать ошибки. И посмотрите на эффективность, проверьте, насколько этот месяц отличается от предыдущего. И в конце подводите итоги. Я вас уверяю, что стратегия будет эффективной, — объясняет психолог.

Ранее психолог рассказала, как помочь детям справиться со стрессом из-за учебы.

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