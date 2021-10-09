Вирусолог назвал самый неудачный период для заражения COVID-19

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По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, осень является самым неудачным периодом для заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо COVID-19, осенью встречаются и другие инфекционные заболевания. Это может усложнять течение болезни. В группе риска те, кто еще не вакцинировался, отметил врач в интервью радио Sputnik.

— Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь, — добавил Евгений Тимаков.

Вакцинация не только защищает от вируса, но и позволяет уменьшить угрозу заражения несколькими инфекциями этой осенью, заключил врач.

Во вторник, 5 октября, Евгений Тимаков заявил, что в России могут ужесточить антиковидные меры из-за того, что люди безответственно относятся к коронавирусу. По словам специалиста, в нашей стране не получится добиться быстрого результата в борьбе с коронавирусом, так как граждане не идут навстречу врачам и государству. По этой причине стоит ожидать новых ограничений: ужесточения масочного контроля, частичного перевода на дистанционную работу, карантинных мероприятий в школах и институтах.