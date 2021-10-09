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Директором года России — 2021 стала глава подмосковной гимназии

Виктория Храменкова

Общество
Директором года России — 2021 стала глава подмосковной гимназии
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Директор гимназии имени Е. М. Примакова в Московской области Майя Майсурадзе стала победителем всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2021». Ее сочли лучшим руководителем общеобразовательного учреждения после многочисленных испытаний, которые она проходила совместно с 29 коллегами из разных регионов.

— От всей души поздравляю Майю Отариевну с этим блестящим результатом. Она настоящий профессионал своего дела, талантливый управленец. Ее победа в конкурсе еще раз доказывает это, — поздравила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Как сообщает 360, конкурс был организован Минпросвещения РФ. Испытания проводились на протяжении трех дней с 6 по 8 октября. Награждение состоится в Кремлевском дворце, оно назначено на 10 октября.

Подмосковная гимназия имени Е. М. Примакова начала работать в марте 2017 года и чуть более чем за четыре года смогла достичь огромных успехов. В этом году она вошла в международный рейтинг 100 лучших школ мира по версии Spear’s Schools Index — наравне с нью-йоркской школой «Тринити», Королевской школой в Кентербери и школой «Гарвард Уэстлейк» в Лос-Анджелесе. Кроме того, подмосковная гимназия впервые попала в топ-100 школ России.

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