Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых потерь и трудностей в карьере

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В эту дату Православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. 10 октября нужно встать пораньше, не залеживаться, чтобы не настигли финансовые потери и трудности в карьере. Неудачи будут преследовать весь оставшийся месяц спорщика и сплетника, а также того, кто будет в этот день жаловаться на свою судьбу.

В этот день молились святому Савватию, чтобы пчелы успешно перезимовали, не погибли и дали хороший урожай меда на следующий год. Хозяйки к завтраку пекут печенье с медом. Нельзя заниматься никакой другой работой, кроме пчеловодства. Говорили, что все сделанное в этот день не пойдет на пользу.

Приметы погоды

Дождь со снегом сулит в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь.

Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро.

Много шишек на соснах и елях — зимние месяцы будут холодными.

Праздники

Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения с призывами принять участие в международном движении.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью (или Всемирный день против смертной казни). Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни с целью сокращения количества смертных приговоров в мире и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная коалиция по запрету смертной казни была создана в 2002 году в Риме. Сегодня в нее входят более 150 национальных и международных правозащитных организаций, в том числе движение «Международная амнистия» (Amnesty International), неправительственные организации, ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти. Глобальная цель коалиции — отмена смертных приговоров и казней во всех странах, где высшая мера наказания является законной.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет населению молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Международный день каши

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши. Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь многих народов мира, продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет.

Именно этим и было обусловлено появление данного замечательного праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата его проведения в интернете указывается разная — 10 или 11 октября. Так или иначе, но октябрь объединил всех любителей каши — традиционного блюда многих народов. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях каша занимает особое место. Не случайной стала поговорка «Щи да каша — пища наша».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых потерь и трудностей в карьере

События

Основан музей-усадьба «Абрамцево»

В 1843 году российский писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцево и страстно ее полюбил, называя «премилой деревенькой», «чудом», «раем земным». Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцево приобрел купец Савва Мамонтов и организовал здесь знаменитый художественный кружок.

Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Василий Поленов, Михаил Антокольский, братья Васнецовы, Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель.

В результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография

10 октября 1918 года были приняты декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).

Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на «з» и «с», а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления еще до 1917 года буквыы «ижица». На практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

Греческий бегун преодолел марафонскую дистанцию в возрасте 98 лет

Сегодня пожилые люди по своей активности не уступают молодым. Для многих достижение преклонного возраста сейчас означает лишь начало нового этапа жизни. Своеобразный рекорд установил грек Димитрион Иорданидис в забеге от местечка Марафон до Афин.

По этому же пути его соотечественник 2,5 тысячелетия назад мчался сообщить афинянам о великой победе греков над персами. 10 октября 1976 года марафонскую дистанцию длиной 42 километра 195 метров Иорданидис пробежал за 7 часов 33 минуты, и, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. И это не предел: его собрат по увлечению, британец Бастер Мартин, пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!

Родились

1946-й — Леонид Тягачев, бывший президент Олимпийского комитета России (2001–2010 годы).

1968-й — Филипп Янковский, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер.

1969-й — Алексей Кравченко, актер театра и кино, народный артист России.

1974-й — Григорий Антипенко, российский актер театра и кино.

1984-й — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте».

Именины отмечают: Петр, Герман, Виктор, Аристарх, Марк, Дмитрий, Федор, Игнатий, Акулина, Михаил.