Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Передвигавшийся на мопеде подросток скончался после столкновения со шлагбаумом в Москве

Дарья Чентаева

Происшествия
Передвигавшийся на мопеде подросток скончался после столкновения со шлагбаумом в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Беломорская улицаКарта всех событий

На севере столицы в ночь на субботу, 9 октября, подросток, передвигавшийся на мопеде, скончался после столкновения со шлагбаумом. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу.

— Сегодня ночью на улице Беломорской 16-летний юноша, управляя мопедом, ударился во время движения головой о шлагбаум, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачи пытались спасти молодого человека, но он умер от полученных травм.

В пресс-службе пояснили, что прокуратура установит все обстоятельства случившегося, а также проведет проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В пятницу, 8 октября, в столице произошло еще два ДТП с участием несовершеннолетних. Оба происшествия были зафиксированы на нерегулируемом пешеходном переходе. Прокуратура Москвы призывает водителей быть бдительными вблизи пешеходных переходов.

Читайте также:
ДТПСмертьподросток
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте