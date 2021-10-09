Передвигавшийся на мопеде подросток скончался после столкновения со шлагбаумом в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Беломорская улица Карта всех событий

На севере столицы в ночь на субботу, 9 октября, подросток, передвигавшийся на мопеде, скончался после столкновения со шлагбаумом. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу.

— Сегодня ночью на улице Беломорской 16-летний юноша, управляя мопедом, ударился во время движения головой о шлагбаум, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачи пытались спасти молодого человека, но он умер от полученных травм.

В пресс-службе пояснили, что прокуратура установит все обстоятельства случившегося, а также проведет проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В пятницу, 8 октября, в столице произошло еще два ДТП с участием несовершеннолетних. Оба происшествия были зафиксированы на нерегулируемом пешеходном переходе. Прокуратура Москвы призывает водителей быть бдительными вблизи пешеходных переходов.