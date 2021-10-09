Зеленскому посоветовали подружиться с Путиным

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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «НАШ» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, которые, по его мнению, помогут наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Так, политик порекомендовал Зеленскому поздравить российского лидера с днем рождения.

— А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры и многие враги становятся друзьями, — сказал Евгений Червоненко.

Он отметил, что речь идет именно о деловых отношениях, а не о личных взаимоотношениях глав государств. Политик пояснил, что никто не ждет дружбы между президентами.

— Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно, — уточнил он.

Червоненко заключил, что президент должен защищать интересы своей страны, передает РИА Новости.

В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Несмотря на день рождения, глава государства уделил время рабочим делам.