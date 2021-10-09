Стало известно, что было в рюкзаке, похищенном в столице работниками посольства США

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Паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма были в рюкзаке, который похитили, предположительно, трое сотрудников посольства США в столице. Об этом сообщил сам потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов.

— Кроме наличности, там (в рюкзаке — прим. «ВМ») были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное — паспорт, — рассказал Дмитрий Корнилов.

Он добавил, что оставил рюкзак под барной стойкой и периодически следил за ним, сообщает ТАСС.

— Собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу, а рюкзака нет, — поделился мужчина.

В пятницу, 8 октября, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил, что в полицию поступило заявление о краже рюкзака.

Потерпевший рассказал, что его вещи пропали из кафе на улице Сретенке. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве. Молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет являются военнослужащими корпуса морской пехоты.

Профильное подразделение МВД РФ через МИД направило в американское посольство в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета. Это необходимо, чтобы провести следственные действия в отношении задержанных.