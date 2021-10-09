Шесть видовых зон отдыха появилось на Космодамианской набережной

Фото: Комплекс городского хозяйства

В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили представители Комплекса городского хозяйства.

Уличная мебель выполнена из дерева и обработана специальным составом, который защитит ее от влаги, солнечных лучей и перепадов температур.

Зоны отдыха монтировали поэтапно: сначала по всей длине набережной появились столы, а затем рядом установили стулья. Некоторые жители столицы приняли столы за одиночные табуреты и в шутку стали называть их — «лавки для невлюбленных», «сиденья для отдыха с социальной дистанцией» и «стулья для интровертов».

Сейчас все стулья и столы полностью установлены.

Работы по комплексному благоустройству Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, прилегающих к ним 1-го и 2-го Раушских, Фалеевского, Комиссариатского и Садовнического переулков и Репинского сквера завершили ко Дню города.

Результатом благоустройства стало создание почти 9 километров современных и комфортных прогулочных маршрутов вдоль воды.