Андрей Бочкарев сообщил о завершении проходки очередного тоннеля Большого кольца метро

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице завершена проходка правого перегонного тоннеля между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Шестиметровый тоннелепроходческий щит «Ольга» прошел однопутный тоннель протяженностью порядка 500 метров между станцией «Каширская» и переходной камерой у станции «Кленовый бульвар», — сказал заммэра.

Он отметил, что специалисты работали на глубине от 4 до 24 метров, работы проходили в условиях плотной городской застройки, а также под территорией музея-заповедника «Коломенское».

Бочкарев уточнил, что на данный момент тоннелепроходка на БКЛ выполнена на 97 процентов, общая готовность линии оценивается в 88 процентов.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, проходку участка выполняли в смешанных грунтах: в мелких песках и суглинках. При этом часть пути специалисты прошли в зоне действующей Замоскворецкой линии метро, поэтому работы велись с особой осторожностью.

Кравцов добавил, что при строительстве БКЛ задействованы несколько щитов, в частности «Виктория», «Лилия», «Елена».

Строительство БКЛ метро — флагманский проект столичного метростроения. Длина кольца составит свыше 70 километров, на нем появится 31 станция, 12 из них уже работают.