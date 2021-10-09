Эксперт рассказал, кого не уволят за регулярные опоздания на работу

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Человек, который опоздал на работу впервые, вызовет больше доверия, если скажет настоящую причину опоздания. При этом регулярные опоздания будут прощать только сотруднику, который приносит компании пользу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог и коуч Александр Кичаев.

Он отметил, что работник, который регулярно опаздывает, вынужден постоянно выдумывать причины.

— Часто опаздывающий человек может привирать о причинах. Обычно в таких случаях перебираются все родственники. Например, якобы сотрудник помогал бабушке или кому-то еще. Или же возник какой-то форс-мажор, — отметил Кичаев.

По словам специалиста, в таких случаях работодатель может делать вид, что верит сотруднику. В результате получается своеобразное соблюдение ритуала, необходимого для того, чтобы не увольнять человека, рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что регулярные опоздания простительны не для всех.

— Работодатель может закрывать глаза на опоздания сотрудников, которые по-настоящему нужны компании. В противном случае очередное опоздание может стать поводом для увольнения, — предупредил Кичаев.

Эксперт обратил внимание, что при опоздании в первый раз лучше назвать настоящую причину. Это вызовет у работодателя больше понимания и доверия, заключил собеседник «ВМ».