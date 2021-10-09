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Глава АТОР назвала туристические направления, которые будут востребованы зимой 2022 года

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Глава АТОР назвала туристические направления, которые будут востребованы зимой 2022 года
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Осенью и зимой 2021–2022 годов у россиян пользуются спросом горнолыжные курорты, а также Турция и Египет. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Кроме того, «самым настоящим хедлайнером» сезона стала Тюменская область с посещением Тобольска, Тюмени и термальных источников.

— Также популярностью пользуются зимние чартеры в Шерегеш: на декабрь места заполняются даже быстрее, чем в Сочи. Из заграничных направлений спросом пользуется отдых в Греции. С учетом «ковидного дефицита» стран глубина продаж — до начала ноября. Основной спрос приходится на отели «5 звезд», — заключила глава ассоциации.

На ноябрьские праздники в топ-5 направлений по России вошли Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград.

Также глава АТОР назвала три способа сделать туризм в пандемию безопасным и при этом вернуться к допандемическим объемам. По ее словам, страны должны признать все сертификаты вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и развивать программу Safe Travel, чтобы отдыхающие не боялись путешествовать.

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