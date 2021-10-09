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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 26

Дарья Чентаева

Происшествия
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 26
Фото: mos.ru

После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области пострадали 54 человека, 26 из них скончались. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона в субботу, 9 октября.

Ранее сообщалось, что жертвой отравления в Оренбуржье стал 21 человек.

— Пострадавших — 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы, уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы, — отметили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что на востоке региона работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов, пишет РИА Новости.

Следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбывал опасные спиртосодержащие напитки.

Также были задержаны 60-летний уроженец села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, предположительно, занимались продажей поддельного алкоголя.

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