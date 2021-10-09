Бесплатный онлайн-курс по навыкам продаж запустили в столичном «Технограде»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает бесплатный онлайн-курс «Навыки продаж: ключ к профессионализму». Занятия на новом курсе будут полезны как менеджерам по продажам, так и тем, кто работает в других сферах или развивает собственный бизнес.

— Навыки убеждения и построения доверительных отношений с собеседником помогут добиться успеха в любой профессиональной сфере, — сообщил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа курса включает в себя пять теоретических онлайн-занятий, а также практический урок для отработки полученных знаний.

На первой онлайн-встрече слушатели узнают, как лучше установить доверительный контакт с потенциальным клиентом. Также специалисты расскажут секреты, которые позволят удержать внимание собеседника и закрепить его расположение.

На второй встрече слушатели узнают, как выглядеть надежным партнером для клиента. На третьем вебинаре каждый желающий сможет научиться работать с возражениями.

Кроме того, специалисты расскажут о том, как увидеть скрытые потребности потенциального клиента и научиться управлять, что такое «комплексная продажа».

На практическом занятии обучающиеся закрепят все полученные знания и применят их на практике. При успешном прохождении программы каждый участник получит сертификат. Обучение будет проходить с 11 до 27 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.