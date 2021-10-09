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Дороги и тротуары в Москве начали промывать специальным шампунем

Дарья Чентаева

Город
Дороги и тротуары в Москве начали промывать специальным шампунем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве приступили к промывке дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы в субботу, 9 октября.

Сотрудники коммунальных служб промоют асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные зоны перед наступлением зимы.

Специальным шампунем очистят мазутные, масляные пятна и прочие загрязнения. После этого рабочие проведут мойку обычной водой. В труднодоступных для техники местах комплексные бригады сотрудников коммунальных служб проведут промывку вручную.

Отмечается, что используемые шампуни абсолютно безопасны. Средства полностью разлагаются в почве, а в их составе не содержится кислот и щелочей.

Владельцев автомобилей просят отнестись к работе сотрудников коммунальных служб с пониманием и не создавать препятствий для проезда рабочего транспорта.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства рассказал, откуда в Отрадном появился снег. После реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом остался сугроб снега, который привлек внимание местных жителей.

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