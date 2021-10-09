За сутки в России выявили 29 362 случая коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России за 24 часа выявлено 29 362 случая коронавируса. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 9 октября.

За последние сутки в стране зафиксировали случаи COVID-19 в 85 регионах. Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений заболевания. За 24 часа скончались от инфекции 968 человек, выздоровели 21 049 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Москве. Там выявили 6001 случай COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России выявили 7 746 718 случаев коронавирусной инфекции. За все время скончались 215 453 человека, выздоровели 6 840 845 человек.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько человек в стране полностью привились от коронавируса: 42,4 миллиона. Только первый компонент получили 47,8 миллиона россиян, а еще 2,1 миллиона граждан прошли ревакцинацию.