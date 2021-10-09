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Почти 50 тысяч растений из садов фестиваля «Цветочный джем» высадят в столичных парках

Дарья Чентаева

Город
Почти 50 тысяч растений из садов фестиваля «Цветочный джем» высадят в столичных парках
Фото: Московские сезоны
Россия, Москва, Долгопрудная аллея, 15к4Карта всех событий

Столичные парки, скверы и аллеи украсят растения из садов «Цветочного джема». Фестиваль состоялся в Москве с 1 сентября по 1 октября.

На протяжении недели специалисты разбирали фестивальные сады и в настоящий момент планируют высадить около 50 тысяч кустарников, цветов и деревьев на новые постоянные места. Активные жители столицы сообщают в оргкомитет о местах, которые можно озеленить. Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.

Так, жители района Северный попросили озеленить пустырь рядом с домами по адресу Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 4. 9 октября им передали 1,8 тысячи растений: ивы, гортензии, веронику, овсяницу, осоку, полынь, физалис, землянику и многие другие.

Около семи тысяч растений посадят в парке «Яуза». Здесь москвичей будут радовать рудбекии, гортензии, дерен, розы, березы, перовския. В парке «Горка» жители столицы смогут любоваться шестиметровыми липами. Также парк украсят множеством английских и плетистых роз. Эти цветы неприхотливы в уходе и устойчивы ко многим внешним факторам.

Почти 50 тысяч растений из садов фестиваля «Цветочный джем» высадят в столичных паркахФото: Московские сезоны

— Все высаженные растения смогут пережить зимние морозы. А теплолюбивые южные кустарники и цветы будут переданы в питомники, где за ними будут ухаживать, а также в ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова, «Аптекарский огород», — сообщили в оргкомитете фестиваля «Цветочный джем».

В коллекцию ботанического сада войдут уникальные южные и водные растения, которые украшали площадку около входа в ЦУМ на Кузнецком мосту. Она была оформлена в виде стилизованной фигуры рыбки, вокруг все украсили ивами, композициями из тростника, желтого бамбука, цветущих канн и талий.

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