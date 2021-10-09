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Около 100 человек эвакуировали из здания МЭИ из-за сработавшего сигнала о пожаре

Дарья Чентаева

Происшествия
Около 100 человек эвакуировали из здания МЭИ из-за сработавшего сигнала о пожаре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 13с5Карта всех событий

В столице из здания Московского энергетического института (МЭИ) эвакуировали около 100 человек из-за сработавшей сигнализации о пожаре. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 9 октября.

Инцидент произошел по адресу улица Красноказарменная, дом 13, корпус 5. По предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание.

Ранее источник «ВМ» сообщал о пожаре в квартире на западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек.

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