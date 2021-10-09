Около 100 человек эвакуировали из здания МЭИ из-за сработавшего сигнала о пожаре
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 13с5Карта всех событий
В столице из здания Московского энергетического института (МЭИ) эвакуировали около 100 человек из-за сработавшей сигнализации о пожаре. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 9 октября.
Инцидент произошел по адресу улица Красноказарменная, дом 13, корпус 5. По предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание.
Ранее источник «ВМ» сообщал о пожаре в квартире на западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек.