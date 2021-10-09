Шесть человек с российскими паспортами задержали в Турции
В Турции по подозрению в шпионаже полиция задержала шестерых человек. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в полиции в субботу, 9 октября.
По данным телеканала, спецоперацию провели в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые, предположительно, планировали нападение на иностранцев и якобы пытались получить секретные сведения.
Сообщается, что задержанные были под наблюдением после въезда в Турцию. При обыске у них обнаружили оружие, документы и российские паспорта. При этом подлинность документов пока не установлена.
Официального подтверждения этой информации от турецкой полиции пока не поступало.