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Российский подводник назвал «единственный вариант» столкновения атомной субмарины США

Валерий Ливак

В мире
Российский подводник назвал «единственный вариант» столкновения атомной субмарины США
Фото: pixabay.com

Атомная подводная лодка США Connecticut могла столкнуться только с другой субмариной. Такое мнение озвучил бывший командир атомного подводного крейсера капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

Авария случилась в водах Индо-Тихоокеанского региона. Военные США сообщили о ней 7 октября. По их словам, находившаяся в подводном положении субмарина столкнулась с неким «объектом». Что именно это было, они не уточнили. Известно об 11 пострадавших моряках. Инцидент не повлиял на работу ядерной установки, заверили в ВМС США.

По словам Курдина, на безопасной глубине 45 метров субмарина не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая супертанкер.

— Если бы дело было в арктических районах, это могло быть столкновение с айсбергом. Но в теплом Южно-Китайском море их нет. Поэтому можно предположить лишь один вариант: столкновение с другой субмариной, — сказал собеседник «Известий».

Такие столкновения происходят регулярно, сообщил Курдин. Он отметил, что аварии случаются, несмотря на современные сонары и другие средства обнаружения, которыми обладают и российские, и американские подлодки.

— Из-за особенностей водной среды две субмарины могли просто оказаться друг у друга в зоне акустической тени, — утончил эксперт.

В пятницу, подлодка Connecticut прибыла на базу на Гуаме. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС, субмарина добралась до пункта назначения своим ходом.

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