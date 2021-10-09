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Астролог предупредила о последствиях небесных баталий в октябре

Михаил Алимов

Общество
Астролог предупредила о последствиях небесных баталий в октябре
Фото: pexels.com

В октябре случатся сразу два события — грядет ретроградный Меркурий, а на его фоне Хирон и Марс начнут выяснять отношения. Чего стоит опасаться во второй месяц осени рассказала практикующий астролог с десятилетним стажем, таронумеролог, преподаватель Евразийского астрологического института (Школа Павла Глобы) Анастасия Широкова.

— В небе разворачиваются самые настоящие баталии между ядром Солнца, Марсом, ретро-Меркурием и астероидом Хироном в оппозиции к этому ядру, — отметила она.

Из-за этого необходимо внимательно следить за своими отношениями. В этот период возможен настоящий всплеск разводов, намерений развестись, а также разрыва долгосрочных контрактов. Происходит это из-за взаимосвязи Хирона и Марса, которые отвечают за партнерские отношения и отстаивание своих интересов. Они пересекаются и возникают конфликты.

Широкова предупредила, что в октябре следует опасаться двух моментов.

Во-первых, тема разводов очень «заразна». Поэтому не стоит разговаривать о них с готовящейся совершить бракоразводный процесс подругой. Есть риск вновь оказаться в ЗАГСе, но по не столь радостному, как свадьба, поводу.

Если решение развестись твердо, не стоит спешить. Лучше дождаться конца ретроградного Меркурия.

— Даже если вы реально находитесь в состоянии проблем, хорошо подумайте, нужно ли именно сейчас решать вопрос с разводом: период ретро-Меркурия очень неоднозначен в том плане, что все решения, которые мы принимаем в это время, могут иметь обратную силу и быть впоследствии отменены, — передает слова специалиста Пятый канал.

Пик трудностей ожидается в период с 9 по 12 октября. С конфликтными персонажами астролог советует в октябре не общаться.

До этого астрологи объяснили, почему 9 октября 2021 года считается самым опасным днем месяца. Солнце и Меркурий соприкоснутся друг с другом, предупреждают астрологи. Из-за того что самая маленькая планета окажется перед небесным светилом, 9 октября людей ждет двойная опасность.

Вторая опасность — соединение Марса и Меркурия. Обе планеты будут находиться по одну сторону с Землей. В результате получается так, что Марс, Меркурий и Солнце соединятся между собой.

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