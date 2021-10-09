Движение ограничат в нескольких округах Москвы с 15 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Центральном, Западном, Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах временно ограничат движение с 15 октября.

Ограничения затронут несколько участков улицы Лобачевского. Движение изменят с 15 октября 2021 по 31 июля 2022 года.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На Дмитровском шоссе и Пяловской улице движение ограничат из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Здесь работы продлятся до 31 мая следующего года.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До 30 декабря этого года движение будет ограничено на участке улицы Академика Павлова в районе владения 7, строения № 1. Тут оставят одну полосу для проезда с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого работы начинались 15 октября. На нескольких участках дублера Рязанского шоссе из-за инженерных работ движение ограничат с 15 ноября по 15 сентября 2022 года.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 15 октября движение ограничат на Андроньевской набережной. Там будут проводить инженерные работы до 2 февраля следующего года.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На участках Медведковского шоссе и Северянинского проезда введут ограничения до 20 декабря текущего года. Начало работ прежнее — 15 октября.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Изменения в ночное время ожидают несколько участков улицы Кубинки. Там с 15 по 17 октября проведут инженерные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого сообщалось, что в октябре в столице в Центральном округе временно ограничат движение на Большой Грузинской улице, на улице Архитектора Рочегова и в Кадашевских переулках. Это связано с реконструкцией моста в Московском зоопарке и с киносъемками. Водителям необходимо заранее планировать свои маршруты.