Участники EuroBirdwatch 2021 насчитали более 3200 птиц на природных территориях столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве участники общеевропейской акции EuroBirdwatch 2021 насчитали более 3200 птиц. Акция проходила 2 и 3 октября на территории 33 стран, а в России проведено более 150 мероприятий в ее рамках.

— EuroBirdwatch 2021 — это крупнейшая в мире акция народного мониторинга, позволяющая подсчитать приблизительную численность птиц. Благодаря полученным данным можно понять тенденции в природных изменениях нашей планеты и увидеть закономерности в миграции птиц. От государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» в этом году в общеевропейском учете птиц приняли участие 306 специалистов и волонтеров, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Он также отметил, что в Москве обнаружили 3230 птиц 52 видов. Причем 19 из них входят в Красную книгу города.

Больше всего в столице птиц трех видов —кряквы, больших синиц и сизых голубей. Их обнаружили 1302, 526 и 254 особи соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Среди краснокнижных птиц нашли 86 озерных чаек, 44 хохлатые чернети, 24 длиннохвостые синицы и 21 особь гоголя.

До этого занесенного в Красную книгу Москвы ястреба заметили в одном из дворов на западе столицы. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.