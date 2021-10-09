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Геронтолог Конев дал россиянам три совета, как продлить жизнь

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Геронтолог Конев дал россиянам три совета, как продлить жизнь
пенсионеры, старость / Фото: https://pixabay.com/ru

Россия занимает первое место по числу смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно наша страна от таких патологий теряет около миллиона человек. По мнению врачей, большинство этих людей могли бы встретить глубокую старость. О том, как продлить свою жизнь, «Вечерней Москве» рассказал геронтолог, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.

Проблема высокой смертности в том, что россияне не работают над своим здоровьем и не хотят этого делать, уверен специалист.

— Чтобы жить долго, нужно соблюдать три правила: здоровый образ жизни, рациональное питание и правильный режим труда и отдыха. Однако нашим людям нужна таблетка, которая спасет от всего, в том числе от старости, — отметил Конев.

По его словам, питаться нужно без излишеств, но не ставить себя в жесткие рамки. Не стоит курить и употреблять алкоголь — и это все относится к понятию «рациональный образ жизни», к которому наши соотечественники не привыкли.

— Наш человек же, если призвать его жить рационально, скажет: «я лучше умру». Вот и умирает. Мужчины живут меньше 60 лет, а женщины чуть больше 70. И такой разницы в возрасте между возрастом смерти мужчин и женщин нет нигде в мире. Это печально, но зависит от нас самих, — констатировал Конев.

Медик рекомендует россиянам не перерабатывать и выполнять свои служебные обязанности своевременно, а не сверхурочно. И это также влияет на продолжительность жизни.

В среднем даже российские мужчины живут на 12 лет меньше женщин. И если в той же Великобритании через пять лет, согласно графикам, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин сравняется, то в России эта разница, наоборот, вырастает, заключил специалист. Но каждый человек в силу эту тенденцию поменять.

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