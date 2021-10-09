Ребенка с разрывом аневризмы эвакуировали из Зеленограда санитарным вертолетом

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБм

Мальчику в Зеленограде потребовалась срочная медицинская помощь. Медики вылетели к нему на санитарном вертолете в субботу, 9 октября.

— По словам оперативного дежурного, требовалась экстренная помощь мальчику восьми лет с разрывом аневризмы. На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф, которая поддерживала и контролировала его состояние, — говорится в сообщении Telegram-канала «ЧСтные новости Москвы».

Отмечается, что мальчика передали медикам на земле. Его дополнительно осмотрят и приступят к лечению.

До этого сообщалось, что есть множество причин, по которым у человека возникает головная боль, но определенный ее тип может указывать на крайне опасную аневризму сосудов мозга. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.