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Декорация насмерть придавила актера Большого театра во время премьеры оперы «Садко»

Михаил Алимов

Происшествия
Декорация насмерть придавила актера Большого театра во время премьеры оперы «Садко»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

— Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера, — рассказал собеседник агентства.

Из-за происшествия премьеру оперы отменили. На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские. При этом в пресс-службе ГУ МВД по столице отметили, что в ведомство такой информации не поступало.

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