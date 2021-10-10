Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, в каком случае в России вновь могут ввести локдаун

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, в каком случае в России вновь могут ввести локдаун
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России есть вероятность введения повторных ограничений, если в стране появится новый высокопатогенный штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Несмотря на это, врач отмечает, что вероятность возникновения нового штамма очень мала. Также Шунков назвал вторую причину для введения локдауна — появление микст-инфекции.

— Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, — рассказал врач в интервью агентству Ura.ru.

«Недолокдаун» в России проводился лишком поздно, из-за чего в конце сезона статистика показала высокую летальность. Таким мнением поделился иммунолог, кандидат медицинских Наук Николай Крючков. В других странах, уверен Крючков, где тотальные ограничения внедрялись с самого начала и неоднократно, такой смертности удалось избежать.

1/2
2/2

Если уровень вакцинации от коронавируса среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будет недостаточным, то в Северной столице могут ввести дополнительные ограничительные меры для этой категории населения. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Читайте также:
локдаунКоронавирусРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте