Врач рассказал, в каком случае в России вновь могут ввести локдаун

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России есть вероятность введения повторных ограничений, если в стране появится новый высокопатогенный штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Несмотря на это, врач отмечает, что вероятность возникновения нового штамма очень мала. Также Шунков назвал вторую причину для введения локдауна — появление микст-инфекции.

— Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, — рассказал врач в интервью агентству Ura.ru.

«Недолокдаун» в России проводился лишком поздно, из-за чего в конце сезона статистика показала высокую летальность. Таким мнением поделился иммунолог, кандидат медицинских Наук Николай Крючков. В других странах, уверен Крючков, где тотальные ограничения внедрялись с самого начала и неоднократно, такой смертности удалось избежать.

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Если уровень вакцинации от коронавируса среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будет недостаточным, то в Северной столице могут ввести дополнительные ограничительные меры для этой категории населения. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.