Народный календарь. Что запрещено делать 11 октября, в день Ильи Муромца

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В эту дату Православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Еще в этот день празднуется Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах. Также в этот день чествовали Илью Муромца — одного из главных героев древнерусского былинного эпоса.

В этот день наши предки старались не выходить на улицу. Если верить легендам, гораздо безопаснее было сидеть дома, чтобы не привлечь в свою жизнь беду. Представительницы слабого пола в этот день не занимались домашними делами.

Нельзя есть ягоды любых видов. Наши предки верили, что за три дня до Покрова дьявол плюет на все ягодные кусты. Если съесть любую ягоду, то живот заболит как минимум на несколько дней, а иногда можно и умереть.

Приметы погоды

Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой.

Если зайцы до сих пор не побелели — зима будет поздней.

Если птицы низко к земле летят — зима будет ранней и холодной.

Куры нахохлились и перья подняли — к похолоданию.

Праздники

Международный день девочек

11 октября отмечается Международный день девочек, который был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение возможностей девочек и осуществление их прав.

Всемирный день борьбы с ожирением

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Об этом сообщается на странице Европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На страницах интернета можно встретить информацию о том, что существуют дни борьбы с ожирением, отмечаемые не только 11 октября, но и 25 мая, и 26 ноября, однако именно 11 октября выбрали как всемирную дату, поскольку провозглашалась она Всемирной организацией здравоохранения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 11 октября, в день Ильи Муромца

События

Войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате Казанское ханство присоединено к России

В августе 1552 года началась осада Казани, которая оказалась долгой и трудной. Несмотря на активное сопротивление татар, русские войска превосходили по численности и мощи артиллерии. Они применяли боевые башни, осадные орудия, минные подкопы. А в результате взрыва был уничтожен ключ, из которого казанцы брали воду. И вскоре в городе началась эпидемия. Татары делали вылазки и пытались атаковать войска русских, но все безрезультатно.

11 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного начали штурм города. В результате жестоких уличных боев столица Казанского ханства пала. В городе не осталось в живых ни одного из защитников, потому что царь велел убивать всех вооруженных, а в плен брать только женщин и детей. Участь Казани была решена.

В Петербурге основана Российская академия

11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым правительством.

В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составлении словарей.

Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову, которая совершила первый визит в академию в сопровождении знаменитого математика Эйлера.

В СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли

11 октября 1931 года была отменена частная торговля (кроме колхозных рынков). Все частные магазины были национализированы. В ходе ликвидации конфисковывалось все имущество крестьян-кулаков, их ссылали в Сибирь, а городских нэпманов и членов их семей лишали политических прав («лишенцы»); многих подвергали судебным преследованиям.

Но официальный запрет не смог окончательно выдавить негосударственную торговлю из общественной жизни. Теневая экономика долго еще оставалась характерной чертой советской действительности.

На Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв

Первый ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года, последний — 19 октября 1989 года. За 40 лет на полигоне произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов.

Помимо ядерных взрывов, на полигоне произведено 175 взрывов с применением химических взрывчатых веществ. С 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон указом президента Казахской ССР Н. Назарбаева закрыт, а оставшиеся ядерные заряды уничтожены. Последний ядерный заряд на полигоне, в штольне в горах Дегелен, был уничтожен методом химического подрыва 31 мая 1995 года.

Родились

1884-й — Элеонора Рузвельт, представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта.

1958-й — Александр Секретарев, фотокорреспондент газеты «Известия», погибший при исполнении служебного долга в Афганистане.

1963-й — Игорь Верник, актер театра и кино, народный артист России.

1977-й — Елена Бережная, российская фигуристка (парное катание), олимпийская чемпионка (2002-й), чемпионка мира (1998-й, 1999-й).

1984-й — Александр Смирнов, российский фигурист (парное катание), двукратный чемпион Европы (2010-й, 2015-й).

Именины отмечают: Александр, Валентин, Иван, Василий, Сергей, Георгий, Алексей, Мария, Анна, Татьяна.