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Благоустройство Кольского пруда на территории будущего парка «Яуза» завершится до конца года

Михаил Алимов

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Благоустройство Кольского пруда на территории будущего парка «Яуза» завершится до конца года
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, Кольский пруд Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили Кольский пруд от 0,55 гектара иловых отложений и демонтировали старые железобетонные ограждения. Работы по благоустройству водоема, расположенного на территории будущего парка «Яуза», завершатся до конца текущего года.

— В настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным — это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц, — говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Специалисты сформируют новую форму дна, сделают надежный водоупорный слой. При этом они не тронут выходы, где в пруд попадают грунтовые воды.

В пруду создадут четыре зоны биоплато. На них высадят растения, которые препятствуют размножению водорослей и цветению воды, а также служат укрытиями для водоплавающих птиц и рыб. Среди таких растений рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышка желтая, сусак зонтичный и кувшинка.

Отмечается, что пруд впервые упоминается еще в XVIII веке. Современное имя он получил в конце 1990 годов — по названию расположенной рядом Кольской улицы.

До этого сообщалось, что специалисты приступили к реконструкции Большого Лазенковского пруда в Западном административном округе столицы. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ремонтники должны будут очистить от иголок водоем, площадь которого составляет почти один гектар. Кроме того, у пруда необходимо будет создать водоупорный слой и придать водоему округлую форму.

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