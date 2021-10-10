Сергей Собянин рассказал, когда завершится строительство всех московских хорд

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это самый главный каркас, он должен быть сделан в 2023 году. Все хорды должны быть построены, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

В текущем месяце открылось движение по значимому участку будущего транспортного каркаса: развязке между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами, включающей два путепровода, а также прилегающие улицы и подъезды.

Открытый участок улучшил ситуацию с транспортом более чем для 700 тысяч жителей.

— Конечно, соединение двух хорд, даже, как вы сказали, одна развязка — она правда не такая уж простая: это два моста, два путепровода, это подъезды, эстакады. Она дает сразу синергию, когда две магистрали позволяют пересекать их и переходить с одного направления на другое, с Северо-Западной на Северо-Восточную. Но, конечно, самый большой эффект будет, когда Северо-Восточная хорда будет полностью достроена, — пояснил мэр.

В основу нового транспортного каркаса столицы, ставшего ключевым проектом развития дорожной сети внутри МКАД, войдут четыре хордовые магистрали: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.

Хорды улучшат транспортную ситуацию для жителей 73 районов Москвы. Они свяжут вылетные магистрали, уменьшат загруженность дорог между районами, ТТК и МКАД. Благодаря бессветофорному движению на основной части участков и перераспределению потоков время поездок сократится на 20–25 процентов. Помимо этого, хорды обеспечат дополнительные выезды из Москвы на федеральные трассы.

На сегодняшний день окончено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по семи участкам Северо-Восточной хорды и двум участкам Южной рокады.

8 октября в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что проект соединения Северо-Восточной хорды (СВХ), Курганской улицы и Московской кольцевой автодороги (МКАД) вынесли на общественные слушания.