Сергей Собянин рассказал о росте объема обрабатывающей промышленности и экспорта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Объем обрабатывающей промышленности в столице увеличился более чем на 20 процентов, экспорта — почти на 30 процентов. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Москве производят порядка 13 процентов промышленной продукции всей страны. Объем производства на душу населения в столице превышает средний по России показатель.

Мэр города отметил, что Москва была и остается промышленным центром страны.

— Если в среднем на душу населения брать, то в Москве больше в 1,5 раза производится промышленной продукции, чем в среднем по стране. Хотя принято считать, что в Москве чем-то там занимаются — всем, чем угодно, но только не производством. Более того, даже в постковидных условиях объем обрабатывающей промышленности вырос на 20 с лишним процентов, экспорта — почти на 30 процентов, — рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в настоящее время в столице работает более трех тысяч предприятий, из которых свыше 700 — крупные и средние. Основу промышленного сектора города составляют обрабатывающие производства, которые занимают 75 процентов и обеспечивают более 16 процентов валового регионального продукта.

Большая часть столичных предприятий работает в сфере радиоэлектроники и приборостроении. За ними располагаются полиграфическая промышленность, производство строительных материалов, химическая, легкая промышленность и другие.

— Московская промышленность жива, и она развивается. Главное, чтобы ее развитие было высокотехнологичным, рабочие места — высокооплачиваемыми, в первую очередь для москвичей, — отметил глава города.

Столичные заводы экспортируют продукцию в 175 стран. Основными импортерами являются США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай. Эти страны в основном приобретают механическое оборудование и технику, электрооборудование и изделия из пластмассы.

В четверг, 7 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл тематическую выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города», посвященную Дню столичной промышленности.